الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء بلدة زفتا جنوبي لبنان تمهيدا لقصفها

أنذر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، سكان بلدة زفتا، في قضاء النبطية جنوبي لبنان بمغادرتها والتوجه شمال نهر الزهراني تمهيدا لقصفها، في ثالث أيام عيد الأضحى.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، توسيع دائرة إنذارات الإخلاء، بالتزامن مع ادعاءات بتجاوزه نهر الليطاني جنوب لبنان.

وقال الجيش، في بيان نشره على منصة شركة "إكس" الأمريكية، "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين بقرية زفتا، في ضوء قيام حزب الله، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة"، بحسب زعمه.

ورغم أن معظم ضحاياه من المدنيين، زعم أنه "لا ينوي المساس بالسكان"، وخاطبهم قائلا: "حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!"

ويبلغ عدد سكان بلدة زفتا نحو 5 آلاف مواطن، وفقاً لتقديرات عام 2024 الرسميّة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

وتتسبب هذه الخروقات في مقتل وإصابة مدنيين لبنانيين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، فضلا عن تدمير منشآت ومبان مدنية منها مدارس ومراكز صحية ودور عبادة من مساجد وكنائس.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و355 شهيدا و10 آلاف و95 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

وتجري تل أبيب وبيروت مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية للتوصل إلى توافقات تنهي الحرب على لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم من الحدود الجنوبية.