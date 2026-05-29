الدولار يتراجع وسط تقارير عن اتفاق بين أمريكا وإيران

تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، متجها نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

جاء ذلك بعدما أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لمواصلة وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز، وفق وكالة رويترز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتخذ اليوم قرارا نهائيا بشأن الاتفاق مع إيران.

وذكرت أربعة مصادر لرويترز أن هذا الاتفاق سيمدد الهدنة 60 يوما أخرى ويسمح بفتح مضيق هرمز أمام السفن بينما يناقش المفاوضون قضايا شائكة مثل البرنامج النووي الإيراني.

واستفاد الدولار من اندلاع الحرب نظرا لاعتباره ملاذا آمنا ولتأثر الولايات المتحدة المحدود بتضخم أسعار واردات الطاقة.

وارتفع اليورو 0.26 بالمئة إلى 1.1678 دولار متجها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.23 بالمئة إلى 1.3473 دولار.

وقال خوان بيريز مدير التداول في مونكس يو.إس.إيه بواشنطن: "لا نملك إجابات شافية بخصوص الكثير من الأمور، وهذا يوجد تباينا أو غيابا للتوافق أو السرد المتكامل، لا سيما لدى البنوك المركزية... ولهذا السبب نرى هذا ينعكس على حركة الدولار بشكل عام".

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة عملات، اثنين بالمئة إلى 98.81 متجها لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع في أبريل نيسان بأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب مع إيران، وهو ما عزز توقعات خبراء الاقتصاد بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.

وسجل الين الياباني159.22 مقابل الدولار وظل قرب مستوى 160 الذي دفع السلطات اليابانية في أوقات سابقة إلى التدخل في سوق العملات.

وصعد الدولار الأسترالي أيضا 0.41 بالمئة إلى 0.71915 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي كذلك بنحو واحد بالمئة إلى 0.59920 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر.