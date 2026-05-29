ضبط أطراف مشاجرة بالعصي والأسلحة البيضاء في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على أطراف مشاجرة استخدمت فيها عصي خشبية وأسلحة بيضاء، بسبب خلافات تتعلق بالجيرة في الزقازيق.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام عصا خشبية وسلاح أبيض بمحافظة الشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 أبريل الماضي، تلقى قسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرف أول يضم شخصين وزوجتيهما، وطرف ثانٍ يضم شخصا ونجليه، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات تتعلق بالجيرة، حيث تعدى الطرفان على بعضهما بالضرب باستخدام عصي خشبية وأسلحة بيضاء، دون وقوع إصابات.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة، كما تم ضبط العصا الخشبية والسلاح الأبيض المستخدمين في الواقعة، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.