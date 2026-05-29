ديسايي يطالب بإعادة محمد صلاح إلى تشيلسي

طالب الفرنسي مارسيل ديسايي، مدافع تشيلسي السابق، إدارة «البلوز» بإعادة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع ليفربول.

وكان قائد منتخب مصر قد خاض مباراته الأخيرة بقميص «الريدز» أمام برينتفورد نهاية الأسبوع الماضي، على أن يغادر «أنفيلد» رسميًا في يوليو المقبل، وسط اهتمام واسع من عدة أندية حول العالم بالتعاقد معه.

ورغم ارتباط اسم صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، يرى ديسايي أن عودته إلى «ستامفورد بريدج» قد تمثل خيارًا مثاليًا، خاصة في ظل إمكانية استقراره في لندن.

وقال ديسايي في تصريحات لموقع FootballTransfers: «أعيدوا محمد صلاح. لقد كانت له تجربة سابقة هنا ولم تُكلل بالنجاح، وربما يرغب الآن في خوض تجربة جديدة في لندن من أجل عائلته وجودة الحياة. لا يعني ذلك أن ليفربول ليست مناسبة، لكن لندن قد تكون خيارًا أفضل. إنه لاعب يملك خبرات كبيرة ويمكنه إضافة لمسة خاصة للفريق».

وسبق لصلاح أن دافع عن ألوان تشيلسي خلال الفترة بين عامي 2014 و2016، حيث شارك في 19 مباراة فقط، قبل أن ينتقل إلى روما مقابل 15 مليون يورو بعد فترة إعارة ناجحة، ثم انضم إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، ليحقق نجاحًا لافتًا بتسجيله 257 هدفًا في 442 مباراة.

ولم يكتفِ ديسايي بالإشادة بصلاح، بل رشّح أيضًا المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز للانضمام إلى تشيلسي، بعد انتقاله إلى الهلال السعودي الصيف الماضي.

وأضاف: «أنا معجب بداروين نونيز. صحيح أنه لا يمتلك خبرة كبيرة حتى الآن، لكنه قادر على التألق في تشيلسي، ويمكنه تقديم إضافة مميزة، خاصة إذا لعب كمهاجم صريح، حيث قد يصبح نقطة ارتكاز قوية في أسلوب تشابي ألونسو».

ويأتي ذلك في ظل ابتعاد نونيز عن المشاركة منذ استبعاده من قائمة الأجانب في الهلال خلال فبراير الماضي، مع وجود تقارير تشير إلى اقتراب رحيله هذا الصيف، ما قد يفتح الباب أمام تشيلسي للتحرك لضمه، لا سيما في ظل الغموض المحيط بمستقبل ليام ديلاب.