ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في القطامية بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أطراف مشاجرة نشبت بمنطقة القطامية بسبب خلافات تتعلق بالجيرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن وقوع مشاجرة وتراشق بالحجارة بين عدد من الأشخاص بمنطقة القطامية بالقاهرة.

بالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بتاريخ 26 مايو الجاري بين طرف أول يضم شقيقين يعملان في مجال العمالة، وطرف ثانٍ يضم عاملا، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المقطم.

وكشفت التحريات أن الطرفين تعديا على بعضهما بالضرب، فيما تعدى أفراد الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام عصا خشبية "شومة"، بسبب خلافات تتعلق بالجيرة.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة، كما تم ضبط العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.