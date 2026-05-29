سقوط متهمين بسرقة محال خردة بحوزتهما هيروين وسلاح ناري في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عنصرين جنائيين؛ لاتهامهما بسرقة محال خردة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري بمنطقة الظاهر في القاهرة.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام تشكيل عصابي يضم عنصرين جنائيين بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة الظاهر مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

أمكن ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين، وفرد خرطوش، إلى جانب بعض الأجهزة والأسلاك الكهربائية.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما اعترفا بأن المضبوطات الأخرى من متحصلات سرقة محال خردة كائنة بنطاق محافظة القاهرة، بأسلوب "المغافلة".

وبإرشادهما، تم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات والاتجار بالمواد المخدرة.