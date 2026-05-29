السكة الحديد تناشد المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة عند الصعود أو النزول من القطارات

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المسافرين ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأمان أثناء استخدام القطارات، وعدم الصعود أو النزول إلا بعد توقف القطار بالكامل على أرصفة المحطات، حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

وشددت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها اليوم، على خطورة السلوكيات غير المسئولة لبعض الركاب بمحاولة اللحاق بالقطار أثناء تحركه أو النزول منه قبل التوقف، لما قد تسببه من حوادث وإصابات جسيمة تهدد الأرواح وتعوق انتظام حركة التشغيل.

وأكدت الهيئة أن سلامة الركاب تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن الالتزام بالتعليمات والإرشادات داخل المحطات والقطارات يمثل ركيزة أساسية لتأمين الرحلات اليومية لملايين المواطنين، باعتبار أن الحفاظ على السلامة مسئولية مشتركة تقوم على الوعي والتعاون بين الهيئة والركاب، لتواصل السكك الحديدية أداء دورها في خدمة المواطنين وتأمين انتقالهم عبر خطوط الشبكة بكل كفاءة وانتظام.

وفي سياق متصل، طالبت هيئة السكك الحديدية من المواطنين وخاصة المزارعين بالمناطق الملاصقة لجسور السكك الحديدية ضرورة الامتناع عن تشوين أو حرق المخلفات الزراعية بجوار شريط السكة الحديد، حفاظا على سلامة حركة القطارات وتأمين أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضحت الهيئة أن هذه السلوكيات تمثل خطرا بالغا على انتظام التشغيل وتعطيل حركة القطارات وقد يسبب وقوع حوادث جسيمة تؤثر على أمن وسلامة الركاب ومرفق السكك الحديدية.

وأشارت إلى أن إلقاء المخلفات أو التعدي على حرم السكة الحديد يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، لما يمثله هذا المرفق من أهمية حيوية في خدمة ملايين الركاب يوميا على مختلف خطوط الشبكة، داعية المواطنين إلى التعاون الإيجابي والحفاظ على مرفق السكك الحديدية، بما يسهم في تقديم الخدمة بصورة آمنة ومنتظمة.