هيئة الطرق والكباري: خطة عاجلة لصيانة ورفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر لحل مشكلة التكدس المروري

تقسيم الكوبري إلى 8 قطاعات تبدأ من الدقي وتنتهي في مدينة نصر لعدم التأثير على حركة المرور أثناء مراحل الصيانة

كشفت الهيئة العامة للطرق والكباري، تنفيذ خطة عاجلة لصيانة "كوبري 6 أكتوبر"، ورفع كفاءته، وصيانة البنية التحتية، لحل مشكلة التكدس المروري وتسهيل حركة تنقل المواطنين، وذلك بعد ظهور العديد من المشكلات بطبقات الرصف والفواصل في عدد من قطاعات الكوبري، ما أدى لزيادة الازدحام المروري على الرغم من إنشاء وتشغيل شبكة من المحاور التي تعمل كشرايين موازية، مثل "كمال عامر"، و"جيهان السادات"، و"حسب الله الكفراوي"، والتي تعمل على تخفيف الضغط المروري على الكوبري.

وأوضحت الهيئة، بحسب بيان اليوم، أنها نفذت الدراسات اللازمة لتحديد أسباب المشكلات الفنية بالكوبري ومنهجية علاجها للبدء في تطوير ورفع كفاءة عناصر الكوبري المختلفة (الإنشائية - والسطحية) من خلال صيانة العناصر الإنشائية، مثل طبقة الرصف الأسفلتية، والفواصل، وحواجب الرؤية، والحواجز الخرسانية، والأرصفة، والإنارة، وتطوير وتأهيل المطالع والمنازل وبالأخص (عبدالمنعم رياض-غمرة-شبرا- رمسيس) بالكوبري الممتد بطول 12 كم لكل إتجاه وبعرض متغير (18 م -38م) والذي يشتمل على 44 منزلا ومطلعا و595 فاصلا إنشائيا.

يأتي هذا في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في فبراير 2026، بنقل مسئولية الإشراف الكامل على أعمال صيانة ورفع كفاءة وتشغيل "كوبري 6 أكتوبر" إلى الهيئة.

كما تضمنت المنهجية وضع خطة للصيانة الدورية السنوية لصيانة جميع مكونات الكوبري؛ للمحافظة عليها وتطويرها وتفادي تأثيرها على الحركة المرورية على الكوبري، بالإضافة إلى ‌تطوير ورفع كفاءة الطرق السطحية بوسط المدينة لاستيعاب الحركة المرورية المطلوبة أثناء تنفيذ أعمال رفع الكفاءة أعلى الكوبري.

كما تم إجراء التنسيقات اللازمة مع الادارة العامة للمرور لتحديد قطاعات التنفيذ وتوقيتات العمل بها لرفع كفاءة المحاور السطحية البديلة لعدم حدوث مشاكل مرورية أو تكدسات تؤثر علي مستخدمي هذا المحور الحيوي الهام، وتم البدء في أعمال صيانة الرصف الأسفلتي في التوقيتات الليلية المعلنة مع توفير كل عناصر التأمين والسلامة المرورية من حواجز بلاستيكية -علامات إرشادية وتوجيهية - إضاءة ليلية- طواحين ضوئية – عناصر توجيه بشرية.

وجرى تقسيم الكوبري إلى 8 قطاعات تبدأ من الدقي وتنتهي في مدينة نصر، لعدم التأثير على حركة المرور على الكوبري أثناء جميع مراحل الصيانة، كما يجري حاليا أعمال صيانة طبقات الرصف بتقنية "الميكرو سيرفيس" في عدد من القطاعات فى الاتجاه من مدينة نصر إلى الدقى، حيث إنها تساهم في علاج المشكلات السطحية للأسفلت وإطالة العمر الافتراضي للطرق بتكلفة اقتصادية وتتميز بسرعة عالية في التنفيذ، كما ⁠تم كشط وإعادة رصف مطلع امتداد رمسيس للمتجه إلى الدقى؛ وكذا منزل الأوتوستراد اتجاه جامعة الأزهر وعدد من قطاعات الكوبري.

وقدمت الهيئة العامة للطرق والكباري اعتذارا لكل مستخدمي الكوبري على تسبب أعمال الصيانة الجارية في بعض القطاعات في تقليل سرعة سير المركبات على الكوبري، وأهابت بجميع المواطنين الانتباه إلى أعمال الصيانة الجارية أعلى الكوبري في التوقيتات المذكورة وتخفيض السرعة فى أماكن التحويلات تأمينا للحركة المرورية ومنعا للتكدسات.