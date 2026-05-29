السكة الحديد: تعديلات على مواعيد التشغيل لبعض الرحلات خلال عطلة عيد الأضحى

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض الرحلات الخاصة بالقطارات الإضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، في إطار حرصها على تنظيم إجراءات التشغيل والتيسير على الركاب.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم اليوم الجمعة، إن التعديلات جاءت على النحو التالي (طبقا للجداول المرفقة):

- اعتبارا من اليوم الجمعة 29 مايو، يتم تعديل جدول قطار 1938 (مكيف) (القاهرة / أسوان)، ليقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 بدلا من الساعة 18:20، ويصل محطة أسوان الساعة 10:15.

- اعتبارا من غدا السبت 30 مايو، يتم تعديل جدول قطار 1939 (مكيف) (أسوان / القاهرة)، ليقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 بدلا من الساعة 08:30، ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15.

- اعتبارا من اليوم الجمعة 29 مايو، يتم تعديل جدول قطار 1930 (مكيف) (القاهرة / أسوان)، ليقوم من محطة القاهرة الساعة 01:20 ويصل محطة أسوان الساعة 14:20.

- اعتبارا من غدا السبت الموافق 30 مايو، يتم تعديل جدول قطار 1931 (مكيف) (أسوان / القاهرة)، ليقوم من محطة أسوان الساعة 19:55 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:50.

- إيقاف تشغيل قطار 1938 (مكيف) (القاهرة / أسوان) غدا السبت الموافق 30 مايو فقط.