حزب الله يفجر عبوتين ناسفتين بجرافة وآلية عسكرية إسرائيليتين جنوبي لبنان

أعلن حزب الله في 3 بيانات، اليوم الجمعة، أن عناصره فجّروا عبوتين ناسفتين بجرّافة D9 وبآليّة عسكريّة إسرائيليتين في بلدة حدّاثا في جنوب لبنان واستهدفوا آليّات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حدّاثا ودبّابة ميركافا في بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان، ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وقال حزب الله في بيان إنه "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، فجّر مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة الرابعة أمس الخميس 28-05-2026 عبوتين ناسفتين بجرّافة D9 وبآليّة عسكريّة تابعتين لجيش العدوّ الإسرائيلي عند منطقة البركة في بلدة حدّاثا."

وفي بيان ثان، أعلن حزب الله استهداف "آليّات لجيش العدوّ الإسرائيليّ تتقدّم قرب الملعب في بلدة حدّاثا بقذائف المدفعيّة وأجبروها على التراجع."

وأعلن حزب الله في بيان ثالث إنه" دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة الثامنة و50 دقيقة اليوم الجمعة 29-05-2026 دبّابة ميركافا في بلدة يحمر الشقيف بالأسلحة المناسبة وقد شوهدت تحترق".

وكان حزب الله أعلن في بيان، فجر اليوم الجمعة أن عناصره استهدفوا أمس الخميس، تجمّعًا لآليّات وجنود إسرائيليين في بلدة القنطرة في جنوب لبنان، ردًّا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.