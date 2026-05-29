وزير عراقي: استعدادات لاستيعاب الفيضانات المحتملة في نهر الفرات

صرح وزير الموارد المائية العراقي مثنى التميمي، بأن بلاده اتخذت استعدادات كاملة لاستيعاب الموجة الفيضانية المحتملة في مجرى نهر الفرات من سوريا غربي البلاد.

وقال وزير الموارد المائية في تصريح صحفي خلال زيارته اليوم سد حديثة في محافظة الأنبار، إن "الموجة ستكون ضمن الحدود الطبيعية وجميع الجهات المعنية على أتم الاستعداد لأي طارئ وأن كمية المياه الواصلة للحدود العراقية اليوم وصلت الى مستوى 700 متر مكعب في الثانية وهي ضمن المعدلات المقبولة".

وذكر أن "سياسة الحكومة ووزارة الموارد تهدف إلى تعزيز قطاع الموارد المائية وتجنب أي أزمة مائية مستقبلية".

وأوضح التميمي أن "الموجة في نهر الفرات ستكون ضمن الحدود الطبيعية بحسب البيانات الرقمية الواردة من الجانب السوري ولا وجود لأي مخاوف من حدوث فيضانات"، مشيرا إلى أن الوزارة بأمسّ الحاجة إلى أن يكون سد حديثة فعالا.

وتابع: "نتطلع إلى خزن كميات كافية من المياه خلال الموجة الفيضانية لتعويض الانخفاض الحاصل في الخزين المائي خلال السنوات الماضية".