آلاف الحجاج يغادرون مكة بعد استكمال المناسك

شرع آلاف الحجاج، اليوم الجمعة، بمغادرة مدينة مكة المكرمة بعدما أتمّوا مناسك الحج.

وأكمل عشرات الآلاف من الحجاج اليوم الثالث من شعيرة رمي الجمرات في منى، قبل أن يستقلوا حافلات نحو المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء "طواف الوداع".

وقال الحاج المصري أحمد ممدوح (37 عاما) الذي أدى الحج لأول مرة: "لا أصدق بأنني أتممت الحج". وتابع باكيا: "أنا سعيد جدا لأنني أكملت المناسك على خير. الحج فعلا مشقة خصوصا في هذه الأجواء الحارة"، وفقا لمحطة فرانس 24 الإخبارية.

من جهته، قال الحاج الجزائري الزاوي (74 عاما) وهو يطوّق زوجته بذراعه في مشهد يفيض بالفرح: "كان حلمنا أن نؤدي الحج سويا. الآن تحقق الحلم بعد 50 عاما من الزواج"، فيما اغرورقت عينا زوجته العجوز بالدموع.

وفاضت شوارع مكة بحافلات تقل آلاف الحجاج المغادرين، فيما ترجل آخرون تحت مظلات ملونة للوقاية من الشمس والحرارة التي تجاوزت الأربعين درجة مئوية خلال أيام الحج هذا العام.

وأفاد الهلال الأحمر السعودي أمس الخميس بأن فرقه قدّمت خدمات إسعافية "لأكثر من 83 ألف شخص منذ بداية موسم الحج حتى الخميس".

وأقامت السلطات السعودية مرافق صحية وعيادات متنقلة، فيما أعلنت وزارة الصحة السعودية نشر أكثر من 50 ألفا من الكوادر الطبية و3 آلاف سيارة إسعاف لتقديم الرعاية للحجاج.