حزب الله يستهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة القنطرة في جنوب لبنان

أعلن حزب الله في بيان، فجر اليوم الجمعة أن عناصره استهدفوا أمس الخميس، تجمّعًا لآليّات وجنود إسرائيليين في بلدة القنطرة في جنوب لبنان، ردًّا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وقال "حزب الله" في بيان إنه "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 23:50 أمس الخميس 28-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، بين لبنان وإسرائيل ابتداء من منتصف ليل السادس عشر من أبريل الماضي، بعد غارات إسرائيلية مكثّفة استهدفت لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.

كما أعلن ترامب يوم 23 أبريل الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 3 أسابيع. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 15 مايو الحالي تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما.

وتخرق إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل يومي.