وزير الخارجية الأمريكي يستقبل نظيره الباكستاني على وقع المحادثات بشأن الحرب مع إيران

استقبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، نظيره الباكستاني إسحاق دار، في ظل المحادثات بشأن اتفاق إطاري لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط والتي تلعب إسلام آباد دور الوسيط فيها.

ويأتي اللقاء بين الوزيرين بعد أيام قليلة من زيارة روبيو إلى الهند الخصم التاريخي لباكستان، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم يدل أي منهما بتصريحات للإعلام.

وكان نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس قال مساء الخميس، إنّ الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، لكن دونالد ترامب ليس جاهزا بعد للموافقة عليه.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" عن مصدر مطلع على المفاوضات، أنّ "النص لم يُعتمد نهائيا بعد".