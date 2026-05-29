الجمعة 29 مايو 2026 6:24 م القاهرة
مذكرة توقيف محتملة بحق بن غفير.. فرنسا تفتح تحقيقا في أحداث أسطول الصمود

نشر في: الجمعة 29 مايو 2026 - 6:17 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مايو 2026 - 6:17 م

فتحت فرنسا تحقيقًا بشأن اعتداءات قوات الاحتلال على نشطاء "أسطول الصمود" الذي اعترضته تل أبيب خلال توجهه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وتجري وزارة العدل الفرنسية تحقيقًا، استنادًا إلى الأدلة الواردة من تركيا، بشأن ما إذا كان قد جرى استخدام العنف أو الإذلال أو العنف الجنسي ضد المواطنين الفرنسيين الذين كانوا على متن الأسطول، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وفي حال خلصت وزارة العدل الفرنسية إلى أن هذه الأفعال قد وقعت بالفعل، فقد تصدر فرنسا مذكرة توقيف بحق الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ما قد يمنعه من دخول دول الاتحاد الأوروبي.

