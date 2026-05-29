تبدأ شركات طيران في استئناف بعض رحلاتها إلى الشرق الأوسط تدريجيا بعد اضطرابات شديدة ناجمة عن حرب إيران، لكن الأزمة استمرت في تعطيل تدفق حركة النقل الجوي في المنطقة بشكل عام.

وتواصل شركات الطيران خارج منطقة الخليج تحويل مسار الرحلات الجوية بين أوروبا وآسيا بعيدا عن مطارات رئيسية في المنطقة، وفق وكالة رويترز.

فيما يلي أحدث المستجدات بشأن الرحلات الجوية:



طيران إيجه

ألغت أكبر شركة طيران يونانية رحلاتها من سالونيك إلى تل أبيب حتى 26 يونيو.

وألغت الشركة الرحلات إلى دبي حتى 31 أغسطس، وإلى أربيل وبغداد حتى الثاني من يوليو.

أيروفلوت

قالت شركة الطيران الروسية إنها تعتزم استئناف رحلاتها إلى الإمارات اعتبارا من أول يونيو.

إير بالتيك

أعلنت شركة إير بالتيك في لاتفيا إلغاء جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 يونيو. وألغت الرحلات إلى دبي حتى 24 أكتوبر.

* إير كندا

ألغت شركة الطيران الكندية جميع رحلاتها إلى تل أبيب ودبي حتى السابع من سبتمبر.

* إير يوروبا

ألغت شركة الطيران الإسبانية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 يونيو.

* إير فرانس- كيه.إل.إم

علقت شركة إير فرانس رحلاتها إلى تل أبيب حتى السابع من يونيو. وأوقفت الشركة الفرنسية الرحلات إلى بيروت ودبي حتى 10 يونيو وإلى الرياض حتى الثاني من يونيو.

وعلقت كيه.إل.إم رحلاتها إلى الرياض والدمام حتى 12 يوليو وإلى دبي حتى الثاني من أغسطس.

* كاثاي باسيفيك

ألغت شركة الطيران، ومقرها هونج كونج، جميع رحلات الركاب إلى دبي والرياض حتى 31 أغسطس وخدمات الشحن الجوي إلى دبي والرياض حتى 31 مايو. وتخطط لتشغيل جميع رحلاتها المنتظمة بعد يونيو.

* دلتا

مددت شركة الطيران الأمريكية إلغاء رحلاتها بين أتلانتا وتل أبيب حتى 18 ديسمبر وتعتزم استئناف رحلاتها من مطار جيه.إف كينيدي الدولي في نيويورك إلى تل أبيب في السادس من سبتمبر. وأعلنت أن تسيير رحلات بين بوسطن وتل أبيب المقرر في أواخر أكتوبر تأجل حتى إشعار آخر.

* طيران العال

قالت شركة الطيران الإسرائيلية إنها ألغت جميع الرحلات إلى دبي حتى 31 مايو.

* فين إير

ألغت شركة الطيران الفنلندية رحلاتها إلى الدوحة حتى الثاني من أكتوبر مع استمرار تجنبها للمجال الجوي للعراق وإيران وسوريا وإسرائيل. ولن تستأنف الشركة رحلاتها إلى دبي إلا في أكتوبر.

* مجموعة آي.إيه.جي

أرجأت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة آي.إيه.جي استئناف رحلاتها إلى دبي والدوحة وتل أبيب إلى أول أغسطس، وتعتزم تقليص عدد رحلاتها إلى الشرق الأوسط عند استئنافها، وستلغي وجهة جدة نهائيا.

وتعتزم الشركة أيضا تقليص عدد رحلاتها إلى دبي والدوحة وتل أبيب إلى رحلة واحدة يوميا.

وألغت شركة الطيران الاقتصادي إيبيريا إكسبريس التابعة لمجموعة آي.إيه.جي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو.

* الخطوط الجوية اليابانية

علقت الخطوط الجوية اليابانية رحلاتها المقررة بين طوكيو والدوحة حتى 31 يوليو، ورحلاتها بين الدوحة وطوكيو حتى أول أغسطس.

* لوت

علقت شركة الطيران البولندية رحلاتها إلى تل أبيب حتى 30 مايو. وألغت الرحلات إلى الرياض حتى 30 يونيو وإلى بيروت من 31 مارس إلى 27 يونيو. وتخطط الشركة لتشغيل خطها في فصل الشتاء إلى دبي في أكتوبر.

* مجموعة لوفتهانزا

تعتزم الخطوط الجوية النمساوية استئناف رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارا من أول يونيو ، بينما تعتزم الخطوط الجوية السويسرية وشركة إيتا إيروايز ولوفتهانزا حاليا لاستئناف رحلاتها في يوليو. وعلقت خطوط بروكسل الجوية بالفعل رحلاتها حتى 24 أكتوبر.

وستواصل لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية وإيتا إيروايز تعليق رحلاتها إلى دبي حتى 13 سبتمبر.

وعلقت لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية رحلاتها إلى أبوظبي وعمّان وبيروت والدمام والرياض وأربيل ومسقط وطهران حتى 24 أكتوبر.

وعلقت شركة الطيران الاقتصادي يورو وينجز رحلاتها إلى تل أبيب حتى التاسع من يوليو، وإلى بيروت حتى 12 يونيو، وإلى أربيل حتى 22 يونيو ، وإلى دبي وأبوظبي وعمّان حتى 24 أكتوبر.

ومددت شركة إيتا إيروايز تعليق رحلاتها إلى الرياض حتى 30 يونيو.

* الخطوط الجوية الماليزية

ستستأنف شركة الطيران الماليزية خدمات محدودة إلى الدوحة اعتبارا من الثاني من يوليو.

* نوريجيان إير

أرجأت شركة الطيران الاقتصادي موعد إطلاق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت إلى 15 يونيو.

* بيجاسوس

ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها إلى إيران والعراق والكويت والبحرين والدمام والرياض وأبوظبي والشارقة حتى أول يونيو.

* كوانتاس

ستضيف شركة الطيران الأسترالية رحلات إلى روما وباريس لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات الأوروبية. وستزيد الرحلات الجوية إلى باريس من ثلاث ذهابا وإيابا إلى خمس أسبوعيا، وستزيد كذلك الرحلات من بيرث إلى سنغافورة من واحدة يوميا إلى 10 رحلات أسبوعيا. ويبدأ تطبيق جدول الرحلات المحدث تدريجيا بداية من منتصف أبريل وحتى أواخر يوليو.

* الخطوط الجوية القطرية

قالت شركة الطيران إنها تعتزم توسيع شبكة رحلاتها الدولية لتشمل أكثر من 150 وجهة اعتبارا من 16 يونيو.

* الخطوط الملكية المغربية

أعلنت الشركة إلغاء رحلاتها إلى الدوحة حتى 30 يونيو وإلى دبي حتى 31 مايو.

* الخطوط الجوية السنغافورية

مددت الشركة تعليق رحلاتها بين سنغافورة ودبي حتى الثاني من أغسطس مع إضافة رحلات جديدة على خطي سنغافورة-لندن جاتويك وسنغافورة-ملبورن من أواخر مارس حتى 24 أكتوبر لتلبية الطلب المتزايد.

* الخطوط الجوية التركية

ألغت شركة صن إكسبريس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية وشركة لوفتهانزا، رحلاتها إلى دبي والبحرين وبيروت وأربيل حتى 30 يونيو.

* ويز إير

استأنفت شركة الطيران الاقتصادي رحلاتها إلى تل أبيب في 28 مايو، مع استمرار تعليق الرحلات إلى دبي وأبوظبي وعمّان من وجهات أوروبية حتى منتصف سبتمبر. وعلقت جميع الرحلات إلى المدينة المنورة إلى أجل غير مسمى.