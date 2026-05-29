أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، انطلاق أولى رحلات عودة حجاج السياحة المصريين من مكة المكرمة بالأراضي المقدسة، اليوم، حيث تغادر 8 رحلات جوية تقل 476 حاجًا، وذلك في مستهل عملية تفويج الحجاج إلى أرض الوطن بعد إتمامهم مناسك الحج للموسم الحالي.

وتستمر رحلات العودة حتى منتصف شهر يونيو المقبل، وفق جدول زمني يراعي توزيع الرحلات بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

ومن جانبها، أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن البعثة دفعت بلجانها الميدانية المتواجدة بمطاري المغادرة بالمملكة لمتابعة وتوديع حجاج السياحة المغادرين جوًا، والذين يبلغ عددهم نحو 35 ألف حاج من إجمالي حجاج السياحة.

وأضافت أن هذه اللجان تتولى مرافقة الحجاج ومتابعة إجراءات سفرهم، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم حتى وصولهم إلى أرض الوطن، بما يسهم في تيسير رحلة العودة وتحقيق أعلى درجات الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن.

وأشارت إلى وجود لجان مماثلة تتولى استقبال الحجاج فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي ومطارات الوصول بالجمهورية، بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات الوصول، وذلك في إطار تنسيق مستمر على مدار الساعة بين جميع لجان البعثة.

وأكدت أن وزارة السياحة والآثار تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمتابعة حركة عودة حجاج السياحة أولًا بأول حتى عودة آخر فوج منهم، في إطار منظومة متكاملة تستهدف خدمة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم منذ المغادرة وحتى العودة بسلامة إلى أرض الوطن.