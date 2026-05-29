سفن دوجز يكتسح شباك التذاكر العربي بـ4 ملايين دولار في أول يومين

تصدر فيلم "سفن دوجز" إيرادات شباك التذاكر في العالم العربي، بعدما حقق 4,034,630 دولارًا خلال أول يومين من عرضه، فيما بلغ عدد التذاكر المباعة 599,160 تذكرة، متفوقًا على فيلم "أسد" من حيث الإيرادات وعدد التذاكر.

وشهد الفيلم إقبالًا جماهيريًا منذ انطلاق عرضه في دور السينما بمختلف الدول العربية، إذ يضم في بطولته عددًا من النجوم العرب والعالميين.

وتدور أحداث "سفن دوجز" في إطار من الأكشن والتشويق حول ضابط الإنتربول "خالد العزازي"، الذي يخوض مهمة سرية بالتعاون مع مجرم سابق، لتعقب منظمة إجرامية دولية تُعرف باسم "سفن دوجز"، عبر عدة مدن حول العالم.

وجرى تصوير عدد من مشاهد الفيلم داخل استوديوهات "الحصن Big Time" في الرياض، إلى جانب مواقع أخرى، من بينها بوليفارد سيتي، بمشاركة فريق متخصص في المؤثرات البصرية والمشاهد الخطرة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من كريم عبدالعزيز وأحمد عز، إلى جانب عدد من الفنانين العرب والأجانب، والعمل من إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

كما سجل الفيلم رقمين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، يتعلقان بتنفيذ مشاهد انفجارات سينمائية ضمن أحداث العمل.