الحجاج يواصلون أداء المناسك بين رمي الجمرات وطواف الوداع

يواصل حجاج بيت الله الحرام، الجمعة، أداء الشعائر بين من يرمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ومن يؤدي طواف الوداع للمتعجلين، وذلك عشية اكتمال المناسك.

وبثت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، لقطات من أداء المناسك غربي المملكة بين مشعر منى والكعبة المشرفة.

وأفادت القناة بـ"استمرار تفويج ضيوف الرحمن إلى منشأة الجمرات وسط انسيابية عالية وتنظيم دقيق".

وأوضحت أن "الحجاج المتعجلين يؤدون طواف الوداع بيسر وطمأنينة في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة".

والخميس، بدأ حجاج بيت الله الحرام، أول أيام التشريق الثلاثة، والتي يرمون خلالها الجمرات بمشعر مِنَى غربي المملكة، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع.

وفي مشعر "مِنَى"، يرمى الحجاج الجمرات (21 حصاة) بدءًا بالصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة الكبرى، بـ7 حصيات لكل جمرة، ويكبّرون مع كل واحدة منها، ويدعون بما شاؤوا بعد الصغرى والوسطى فقط مستقبلين القبلة رافعين أيديهم.

وأيام التشريق، هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحجاج بمشعر "مِنَى"، وتعرف أيضًا بـ"الأيام المعدودات".

ورمي الجمرات، وفق مناسك الحج، هو "تذكير بعداوة الشيطان، الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه".

ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصار رمي الجمرات إلى يومين فقط، ثم يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج الذي انطلق الاثنين ومدته 6 أيام ويختتم غدا السبت.

والثلاثاء، أعلنت هيئة الإحصاء السعودية أن إجمالي حجاج موسم 1447هـ بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاجا، منهم مليون و546 ألفا و655 حاجا وحاجة من خارج البلاد، من 165 جنسية مقابل 160 ألفا و646 حاجا من الداخل.

وفي الموسم الماضي، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجا من الداخل والخارج، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في 2024.