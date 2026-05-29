عضو في حزب الله: مطلبنا هو العودة للدستور واتفاق الطائف وتأمين شراكة وطنية حقيقية في إدارة شئون الدولة

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ "حزب الله"، النائب حسن فضل الله، خلال احتفال تكريم أقامه "حزب الله" اليوم الجمعة، إن "مطلبنا هو العودة إلى الدستور واتفاق الطائف وتأمين شراكة وطنية حقيقية في إدارة شئون الدولة"، معتبرا أن من يغامر بمصير البلد وتوازناته سيتحمل مسئولية النتائج.

وقال النائب فضل الله: " إننا حريصون على بلدنا، ولا يهول علينا أحد بالفتنة والحرب الداخلية، فأي محاولة لتقويض شراكتنا بما نمثل كثنائي وطني هي تهديد للبلد، ومطلبنا الواضح هو العودة إلى الدستور واتفاق الطائف وتأمين شراكة وطنية حقيقية في إدارة شئون الدولة".

وأضاف: "من يغامر بمصير البلد وتوازناته، هو من سيتحمل مسئولية النتائج، لأننا في موقع الدفاع عن حقوقنا، وهناك من يصرّ على الاعتداء عليها ويريد تسخير بعض أجهزة السلطة لتنفيذ سياسته الفئوية، ونحن سنمارس حقنا المشروع المكفول بالقانون بالتصدي لأي اعتداء على حقوق شعبنا".

وتابع: "إننا في مواجهة عدوان إسرائيلي دموي يهدف إلى احتلال أرضنا وطردنا منها، وليس لدينا من خيار سوى المقاومة والصمود، وهناك بطولات كبيرة على الأرض، والمقاومون يسطرون ملاحم بطولية"، معتبرا أن "مهمة المقاومة منعه من الاستقرار واستنزافه من خلال عمليات تنفذها بروح استشهادية وكفاءة عالية توجع الاحتلال".