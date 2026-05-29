 اتحاد جدة يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح - بوابة الشروق
الجمعة 29 مايو 2026 3:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

اتحاد جدة يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 29 مايو 2026 - 3:02 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مايو 2026 - 3:02 م

فجّر تقرير صحفي إيطالي مفاجأة مدوية، بكشفه دخول نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات جادة للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع «سبورت إيطاليا» أن إدارة الاتحاد بدأت بالفعل تحركاتها لضم قائد منتخب مصر، حيث تستعد لتقديم عرض رسمي ضخم في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى المشروع السعودي.

وأشار التقرير إلى أن صلاح لم يكن بعيدًا عن هذه الخطوة في السابق، إذ تلقى عروضًا مغرية قبل عامين لخوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي، إلا أنه فضّل الاستمرار في الملاعب الأوروبية آنذاك.

وأنهى محمد صلاح مسيرته مع ليفربول بنهاية الموسم المنقضي، بعد رحلة حافلة امتدت لتسع سنوات، حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية، ليصبح أحد أساطير النادي.

ولم يحسم النجم المصري حتى الآن وجهته المقبلة، حيث أكد في تصريحات سابقة لشبكة «بي إن سبورتس» أنه سيحدد مستقبله عقب الانتهاء من منافسات كأس العالم 2026.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك