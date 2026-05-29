سلطت الهيئة العامة للطرق والكباري الضوء على أعمال صيانة طبقات الرصف بكوبري 6 أكتوبر باستخدام تقنية “الميكرو سيرفيس”، وذلك بعدد من القطاعات في الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى الدقي، بهدف رفع كفاءة وصيانة الكوبري بأكمله وتحسين السيولة المرورية.

وقالت الهيئة، عبر صور نشرتها اليوم، إن تقنية “الميكرو سيرفيس” تعد من أحدث أساليب صيانة الطرق، حيث تساهم في علاج المشكلات السطحية لطبقات الأسفلت وإطالة العمر الافتراضي للطريق، إلى جانب كونها حلا اقتصاديا يتميز بسرعة التنفيذ وتقليل التأثير على الحركة المرورية أثناء أعمال الصيانة.

وأضافت أنه تم تنفيذ أعمال كشط وإعادة رصف مطلع امتداد رمسيس في الاتجاه المؤدي إلى الدقي، منوهة إلى أن استخدام هذه التقنية يأتي ضمن بنود خطة الصيانة العاجلة ورفع الكفاءة الخاصة بكوبري 6 أكتوبر، وذلك عقب إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد أسباب المشكلات التي ظهرت بعدد من قطاعات الكوبري ووضع منهجية علاجها.

وتابعت أن خطة التطوير شملت أعمال صيانة العناصر الإنشائية، وطبقات الرصف الأسفلتي، والفواصل، وحواجز الرؤية، والحواجز الخرسانية، والأرصفة، وأعمدة الإنارة، لافتة إلى أن كوبري 6 أكتوبر يمتد بطول 12 كيلومتر لكل اتجاه، وبعرض يتراوح بين 18 و38 مترا، ويضم 44 مطلعا ومنزلا، بالإضافة إلى 595 فاصلا إنشائيا.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات في مارس 2025 بنقل تبعية الكوبري إلى الهيئة العامة للطرق والكباري، إلى جانب قرار مجلس الوزراء الصادر في فبراير 2026 بإسناد مسئولية الإشراف الكامل على أعمال صيانة وتشغيل ورفع كفاءة الكوبري إلى الهيئة باعتبارها الجهة الفنية المختصة.