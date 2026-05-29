النفط يهبط قليلا وسط آمال في اتفاق بين أمريكا وإيران

انخفضت العقود الآجلة للنفط انخفاضا طفيفا وسط آمال في توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، ​لكن الأسعار تلقت دعما من تصريحات جيه.دي فانس نائب الرئيس ‌الأمريكي التي قال فيها إن البلدين لم يتوصلا بعد لاتفاق لكنهما يقتربان من ذلك.

بحلول عند الساعة 0105 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو ​تموز، التي ينتهي أجلها اليوم الجمعة، 35 سنتا أو 0.37 بالمئة ​إلى 93.36 دولار للبرميل . ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي ⁠63 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 88.27 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة ​لخام برنت تسليم أغسطس آب الأكثر تداولا 46 سنتا أو 0.50 بالمئة ​إلى 92.24 دولار.

وانخفضت الأسعار بأكثر من ثمانية بالمئة خلال الأسبوع وسجل برنت أدنى مستوى له عند 87.11 دولار مقابل أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند 109.47 دولار.

وشهدت ​الأسعار تقلبات في الجلسات الماضية بسبب الإشارات المتضاربة حول احتمالات بانتهاء ​حرب إيران التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر وبإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره ‌عادة ⁠نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

ولا يزال حجم حركة المرور عبر المضيق يمثل جزءا ضئيلا من مستواه قبل الحرب.

وذكرت مصادر لرويترز أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا أمس الخميس إلى اتفاق لتمديد وقف ​إطلاق النار ورفع ​القيود المفروضة على ⁠الملاحة عبر المضيق، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق عليه حتى الآن، وذكرت وسائل إعلام رسمية ​إيرانية إنه لم توضع اللمسات النهائية عليه بعد.



وقال فانس ​للصحفيين إن ⁠واشنطن "لم تصل بعد" إلى اتفاق مع إيران لكنهما قريبتان من ذلك، مضيفا أن الولايات المتحدة في وضع يتيح لها عرقلة برنامج طهران النووي بشكل ⁠كبير.

وأشار ​فانس إلى وجود بضع نقاط الخلاف في ​المحادثات مع طهران بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب.

وقال "لا أستطيع ضمان التوصل لاتفاق لكنني ​أشعر في الوقت الحالي بتفاؤل كبير حيال ذلك".