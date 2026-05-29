تشييع جثمان والدة الفنان أحمد حلمي بمقابر الشموت في بنها

شُيعت جنازة والدة الفنان أحمد حلمي، اليوم بمقابر الشموت في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك عقب أداء صلاتي الجمعة والجنازة بمسجد ناصر في مدينة بنها، وسط حالة من الحزن الشديد بين أفراد الأسرة والمقربين.

وتوافد عدد من أهالي بنها وأصدقاء الأسرة إلى المسجد للمشاركة في أداء صلاة الجنازة وتشجيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الشموت، وتقديم واجب العزاء.

كما حرصت الفنانة منى زكي على التواجد بمسجد ناصر لمساندة زوجها الفنان أحمد حلمي خلال مراسم الجنازة، وسط حضور عدد من أفراد العائلة والمقربين.

وكان جثمان والدة الفنان أحمد حلمي قد وصل إلى مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة، وسط حالة من الحزن بين أفراد الأسرة والمقربين وعدد من الأهالي الذين حرصوا على المشاركة في تشييع الجثمان.