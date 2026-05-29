شبكة أطباء السودان تتهم قوة تتبع الدعم السريع بقتل 27 شخصا في هجوم على المدنيين

اتهمت شبكة أطباء السودان، اليوم الجمعة، قوة تتبع قوات الدعم السريع، بتنفيذ هجوم مسلح على منطقة بالسودان خالية من أي وجود عسكري، في ثاني أيام عيد الأضحى، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا بينهم كبار سن.

وقالت الشبكة إن الهجوم وقع في قرى منطقة المرة غربي مدينة بارا في ولاية شمال كردفان.

وأضافت الشبكة: "استهداف القرى والمناطق المدنية وتصفية المواطنين بهذه الصورة البشعة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ولكل الأعراف والمواثيق التي تحرم الاعتداء على المدنيين خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها المواطنون جراء استمرار الحرب".

واندلعت حرب شاملة في السودان خلال شهر أبريل 2023 بعد تصاعد التوترات التي كانت قائمة منذ فترة طويلة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأصبحت منطقة كردفان واحدة من بؤر الصراع الرئيسية فيما يشتد القتال على عدة أصعدة بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة.

وتسيطر قوات الدعم السريع شبه العسكرية وحلفاؤها على منطقة دارفور، غربي البلاد، وعلى أجزاء في منطقة كردفان على طول الحدود مع دولة جنوب السودان وهما منطقتان غنيتان بحقول النفط ومناجم الذهب.