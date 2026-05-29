جيش الاحتلال الإسرائيلي يحقق في إطلاق نار على طائرة مدنية بعد الاشتباه بأنها مسيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيجري تحقيقا في حادث، أطلقت فيه القوات الإسرائيلية النار على طائرة مدنية فوق الضفة الغربية، الليلة الماضية، بعد الاشتباه بأنها طائرة مسيرة.

وبدأ الحادث، بعد أن أبلغ سكان مستوطنة بيت إيل عن وجود العديد من الطائرات المسيرة مجهولة الهوية فوق المنطقة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الجمعة.

وتم إرسال قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسح المنطقة واعتقدت قوة إسرائيلية أنها رصدت طائرة مسيرة وأطلقت النار عليها.

وتبين لاحقا أن مسار رحلات الطائرات القادمة إلى مطار بن جوريون، تم تحويله شرقا، ما تسبب في تحليق الطائرات على ارتفاع منخفض نسبيا فوق منطقة بيت إيل، الأمر الذي ربما أثار تقارير عن وجود طائرات مسيرة.

ويتحقق جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا من احتمال تحليق طائرة مسيرة تابعة للشرطة فوق المنطقة في ذلك الوقت، ما أثار تلك التقارير.

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات في الحادث، الذي يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يتم التحقيق فيه.