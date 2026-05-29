أكد روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، دعمه الكامل لاستمرار كريستيانو رونالدو حتى المشاركة في كأس العالم 2030، رغم بلوغه 45 عاماً آنذاك.

وأوضح المدرب الإسباني أن رونالدو لا يزال يقدم مستويات مميزة، مشيراً إلى أنه لا يوجد سبب يدعو للتشكيك في قدراته، بعدما أثبت جدارته واستحقاقه على مدار سنوات طويلة.

وأضاف مارتينيز أن قائد المنتخب البرتغالي ما زال يمتلك الشغف والرغبة في التطور، رغم اقترابه من خوض مشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم خلال النسخة المقبلة.

ومن المقرر أن تستضيف البرتغال بطولة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والمغرب، ما قد يمنح رونالدو فرصة خوض المونديال على أرضه، في تجربة استثنائية بمسيرته سواء تُوج باللقب أم لا.