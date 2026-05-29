ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران: يمكن للسفن العالقة أن تبدأ عملية العودة إلى الوطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، رفع الحصار البحري عن إيران.

وكتب ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": «يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري المذهل وغير المسبوق، الذي سنرفعه الآن، أن تبدأ عملية العودة إلى الوطن».

وأضاف أن إيران ستُكمل الإزالة الفورية أو تفجير أي ألغام متبقية، والتي لن تكون كثيرة.

وكان وزير الخزانة الأمريكي قد صرّح سابقًا بأن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران أدى إلى خفض صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرًا إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال إن واشنطن تواصل استخدام أدوات العقوبات والضغط الاقتصادي بهدف تقليص الموارد المالية الإيرانية وزيادة الضغوط على طهران.