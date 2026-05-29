وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتثبيت مخرجات محادثات لبنان مع إسرائيل ودعم سيادته

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، إن بلاده ملتزمة بتثبيت مخرجات محادثات لبنان مع إسرائيل التي استضافتها واشنطن.

وأكد روبيو، دعم الولايات المتحدة سيادة لبنان على كامل أراضيه.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه روبيو مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، بحثا خلاله الأوضاع في لبنان والتطورات بالمنطقة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على البلاد رغم إعلان وقف إطلاق النار.

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، جرى خلال الاتصال "استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الراهنة".

وشدد عون، وفق البيان، على "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، باعتباره المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى، والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة".

من جهته، جدد الوزير روبيو، بحسب البيان اللبناني، "التزام الإدارة الأمريكية الاستمرار في مساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة، ودعم استقرار لبنان واستقلاله وسيادته على كامل أراضيه، وحقه الطبيعي والكامل في تقرير مصيره".

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو المقبل.

وتتسبب هذه الخروقات في استشهاد وإصابة مدنيين لبنانيين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، فضلا عن تدمير منشآت ومبان مدنية منها مدارس ومراكز صحية ودور عبادة من مساجد وكنائس.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و355 شهيدا و10 آلاف و95 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

وتجري تل أبيب وبيروت مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية للتوصل إلى توافقات تنهي الحرب على لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.