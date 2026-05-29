المقاولون يهزم مودرن سبورت بثلاثية في الدوري

حقق المقاولون العرب فوزًا مهمًا على حساب مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وافتتح محمد عبد الناصر التسجيل مبكرًا لصالح المقاولون العرب في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف مصطفى صبحي الهدف الثاني لذئاب الجبل عند الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل أرنولد ديبا هدفًا لصالح مودرن سبورت في الدقيقة 65، إلا أن الحكم ألغاه بداعي وجود خطأ قبل الكرة.

وواصل المقاولون العرب سيطرته على مجريات اللقاء، ليعود محمد عبد الناصر ويوقع على الهدف الثالث لفريقه والثاني له شخصيًا في الدقيقة 82.

وقلص يوسف جلال الفارق لصالح مودرن سبورت بهدف في الدقيقة 90، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الخسارة.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب مجموعة الهبوط، بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند 37 نقطة في المركز السابع.

وكانت أندية الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وفاركو وحرس الحدود قد تأكد هبوطها رسميًا إلى دوري المحترفين بنهاية الموسم.

في المقابل، حسم الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز بعدما وصل إلى 56 نقطة، عقب منافسة قوية مع الأهلي وبيراميدز حتى الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج.