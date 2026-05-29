تعادل قاتل ينقذ زد أمام كهرباء الإسماعيلية في ختام مجموعة الهبوط بالدوري

فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على مواجهة زد إف سي أمام كهرباء الإسماعيلية، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وأقيم اللقاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ13 والأخيرة من مجموعة الهبوط بالدوري.

ونجح علي سليمان في تسجيل هدف التقدم لصالح كهرباء الإسماعيلية بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، قبل أن يخطف علي جمال هدف التعادل لصالح زد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لينقذ فريقه من الخسارة في اللحظات الأخيرة.

وبهذه النتيجة، رفع زد إف سي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بينما وصل كهرباء الإسماعيلية إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

وشهد الموسم تأكد هبوط أربعة أندية رسميًا إلى دوري المحترفين، وهي: الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وفاركو وحرس الحدود.

وفي المقابل، تُوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، عقب صراع قوي مع الأهلي وبيراميدز حتى الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج