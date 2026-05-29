مصدر إيراني: حديث ترامب عن امتلاكنا مخزونا عالي التخصيب من اليورانيوم غير صحيح

أفاد مصدر إيراني لوكالة رويترز، بأن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن امتلاك إيران مخزونا عالي التخصيب من اليورانيوم غير صحيح.

وقال مصدر إن مذكرة تفاهم محتملة بين طهران وواشنطن لا تتضمن أي قضايا متعلقة بالبرنامج النووي.

وأشار المصدر الإيراني إلى أن التوصل إلى تفاهم سياسي بين إيران وأمريكا لكن لم توضع لمساته الأخيرة بعد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجب على إيران أن توافق على عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا أو قنبلة نووية.

وأضاف عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «يجب فتح مضيق هرمز فورًا، دون رسوم مرور، أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين».

وتابع: «سيتم إزالة جميع الألغام المائية (القنابل)، إن وجدت (لقد أزلنا، عن طريق التفجير، العديد من هذه الألغام باستخدام كاسحات الألغام البحرية المتطورة لدينا».

واستكمل: «ستُكمل إيران الإزالة الفورية و/أو تفجير أي ألغام متبقية، والتي لن تكون كثيرة.. يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري المذهل وغير المسبوق الذي سنرفعه الآن، أن تبدأ عملية العودة إلى الوطن».

ولفت إلى أنه سيتم استخراج المادة المخصبة، التي يُشار إليها أحيانًا باسم "الغبار النووي"، والمدفونة في أعماق الأرض فوق جبال منهارة تقريبًا، نتيجة لهجوم قاذفات بي-2 القوي قبل 11 شهرًا، من قبل الولايات المتحدة التي تم الاتفاق على أنها الدولة الوحيدة، إلى جانب الصين، التي تمتلك القدرة الميكانيكية على القيام بذلك، بالتنسيق الوثيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدميرها.

وختم بالقول: «لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر. وقد تم الاتفاق على بنود أخرى أقل أهمية بكثير. سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي».