يوناني يمثل أمام محكمة بريطانية بتهمة مساعدة جهاز مخابرات مرتبط بإيران

مَثُل رجل يوناني أمام محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بتهمة مراقبة صحفي، يعمل بقناة إيران إنترناشونال التلفزيونية التي تتخذ من لندن مقرا لها، لصالح جهاز مخابرات أجنبي يعتقد أنه مرتبط بإيران.

وأُلقي القبض على إيوانيس إيدينيديس (46 عاما)، المولود في جورجيا والمقيم حاليا في ميونيخ بألمانيا، في 16 مايو، ووجهت إليه تهم بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، وفق وكالة رويترز.

وذكر دانيال إنجام ممثل الادعاء أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن، أنَّ إيدينيديس متهم بالسفر إلى بريطانيا مرتين، في أبريل ومايو، لمراقبة الصحفي.

وتعرف قناة إيران إنترناشونال بانتقادها لحكومة طهران.

وأضاف إنجام أن إيدينيديس التقط صورا لسيارات ومنازل وعناوين أخرى مرتبطة بالصحفي، ويقال إنه قام في رحلته الثانية بتركيب كاميرا مخفية في جورب على شجرة لإرسال البيانات إلى مستلمين مجهولين.

ومضى إنجام قائلا إن الرسائل الموجودة على هاتف إيدينيديس تشير إلى أنه كان يتلقى تمويلا من أشخاص في الخارج، وإن أدلة منفصلة تشير إلى أنه قام بمراقبة شركة دفاعية في إيطاليا بين رحلتيه إلى بريطانيا.

وقالت الشرطة إن أفعاله يُعتقد أنها كانت لصالح إيران.

ولم يُطلب من إيدينيديس الإدلاء بأقواله في هذه المرحلة، وجرى حبسه احتياطيا حتى جلسة الاستماع التالية في 19 يونيو.

ونفت طهران مرارا تورطها في هجمات أو مؤامرات في بريطانيا.