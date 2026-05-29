حماس: نستهجن صمت مجلس السلام تجاه مخطط السيطرة على غزة وتهجير سكانها

استهجن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، الصمت المطبق لمجلس السلام ومديره التنفيذي نيكولاي ميلادينوف تجاه التصريحات الخطيرة الصادرة عن حكومة الاحتلال بشأن السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة، ومواصلة العمل على مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال قاسم في بيان، إن هذا الأمر يشكّل انتهاكًا صريحًا لخطة وقف الحرب والتفاهمات المعلنة بشأن القطاع.

وأضاف أن تجاهل هذه التصريحات العدوانية وعدم إدانة سياسات الاحتلال التوسعية ومخططات التهجير القسري يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الأطراف الراعية بإلزام الاحتلال بتعهداته ووضع حد لانتهاكاته وخروقاته المتواصلة.



ودعا متحدث حماس، الدول الشقيقة والصديقة الممثلة في مجلس السلام إلى إعلان موقف واضح وصريح من تهديدات الاحتلال وخروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات عملية للضغط عليه لوقف سياساته العدوانية ومخططاته الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أمر الجيش بالسيطرة على 70 في المئة من قطاع غزة، في تحدّ لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر.

وأضاف في مؤتمر عُقد في مستوطنة إسرائيلية في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة: «نحن نُحاصر حاليا حركة حماس. نسيطر الآن على 60% من أراضي القطاع. كما تعلمون، كنّا عند 50%، ثم انتقلنا إلى 60%؛ وتوجيهاتي تقضي بالانتقال إلى 70%».