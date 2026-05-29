إيران: مضيق هرمز مغلق أمام السفن العسكرية المعادية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، إنه ينبغي على إيران وعمان اتخاذ آليات تضمن الحفاظ على مصالحهما وأمنهما الوطني.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم: «مضيق هرمز يقع ضمن نطاق المياه الإقليمية لإيران وعمان وقد واجهنا وضعاً خاصاً لا يمكننا معه تجاهل هذه التجربة».

أوضح متحدث الخارجية الإيرانية، أن «مضيق هرمز خضع لتدابير إيرانية خاصة وهو مغلق أمام السفن العسكرية المعادية».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، رفع الحصار البحري عن إيران.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري المذهل وغير المسبوق الذي سنرفعه الآن، أن تبدأ عملية العودة إلى الوطن».

وأضاف إن إيران ستُكمل الإزالة الفورية أو تفجير أي ألغام متبقية والتي لن تكون كثيرة.