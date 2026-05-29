 تأكيد إصابتين جديدتين بإيبولا في أوغندا - بوابة الشروق
الجمعة 29 مايو 2026 10:43 م القاهرة
تأكيد إصابتين جديدتين بإيبولا في أوغندا

وكالات
نشر في: الجمعة 29 مايو 2026 - 10:18 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مايو 2026 - 10:18 م

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، الجمعة، تأكيد إصابتين جديدتين بفيروس إيبولا في العاصمة كمبالا.

وبهاتين الحالتين، وهما لمصابين كونغوليين، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى تسع حالات منذ بداية التفشي الحالي للوباء في 15 مايو في جمهورية الكونغو الديموقراطية المجاورة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي الكونغو الديموقراطية، سُجّلت 246 وفاة من بين أكثر من ألف حالة مشتبه بها، وفق حصيلة أصدرتها الخميس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي.

وأعلنت وزارة الصحة الأوغندية، في بيان، أن "شخصا ظهرت عليه أعراض تتوافق مع إيبولا" يتلقى الرعاية في كمبالا.

أما الحالة الثانية، وهي أيضا في كمبالا، فهي لشخص كان قد خالط حالة مؤكدة سابقا، وفق البيان.

