الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية من طراز «إم كيو 9» في مأرب

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، إنها أسقطت طائرة أمريكية مسيرة من طراز "إم كيو 9" أثناء قيامها بمهام "عدائية" في محافظة مأرب وسط اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين أن "الدفاعات الجوية التابعة للجماعة تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة أمريكية متطورة من نوع إم كيو 9، أثناء قيامها بمهام عدائية وخرقها السافر للسيادة الوطنية في محافظة مأرب".

وأضافت القناة أن "الإعلام الحربي للجماعة سيعرض خلال الساعات المقبلة مشاهد حية توثق لحظات الرصد والاصطياد وعملية سقوط حطام الطائرة الأمريكية".

وحتى الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، لم يصدر أي تعليق من الولايات المتحدة بشأن إعلان إسقاط الطائرة المسيرة.

وأواخر مارس الماضي، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة دعمًا لطهران في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مهددة في أبريل الماضي بتوسيع عملياتها العسكرية حال استئناف الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، وسط مخاوف من تصعيد قد يهدد الملاحة في مضيق باب المندب.

وإثر تعثر المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب، فرضت واشنطن منذ 13 أبريل الماضي حصارًا على الموانئ الإيرانية، فيما ردت طهران بتقييد الملاحة في مضيق هرمز، وسط مخاوف من انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل الماضي، والتي تم التوصل إليها بعد أكثر من شهر من الحرب.