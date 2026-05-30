تستعد السلطات الإيرانية لإقامة جنازة كبرى للمرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي، الذي اغتيل في أولى ضربات الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بعد تأجيل مطول بسبب الحرب.

ورغم عدم تحديد موعد للجنازة حتى الآن، أورد التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلًا عن رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في طهران محسن محمودي، قوله إن "مقرًا خاصًا تم تشكيله للتحضير لمراسم الجنازة، وتعمل جهات عدة حاليًا على التخطيط واتخاذ الترتيبات اللازمة"، وفق وكالة فرانس برس.

وقاد خامنئي إيران على مدى أكثر من ثلاثة عقود، واغتيل في أولى ضربات الهجوم على إيران في 28 فبراير الماضي. وخلفه ابنه مجتبى خامنئي، علمًا بأنه أُصيب في الضربات ولم تُسجل له أي إطلالة علنية منذ توليه المنصب.

وفي أبريل الماضي، أحيا آلاف الإيرانيين ذكرى مرور أربعين يومًا على رحيل المرشد الأعلى السابق، إلا أن الجنازة الرسمية التي كان قد أُعلن عنها في بادئ الأمر لم تُجرَ بسبب الحرب.

ونقل التلفزيون عن محمودي قوله إن "منظمات عدة تعمل على تهيئة الظروف اللازمة، لكي يتسنى، فور الإعلان الرسمي، إقامة مراسم كبرى"، مع توقع "مشاركة حاشدة".