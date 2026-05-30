مانشستر يونايتد يتحرك لحسم صفقة إيدرسون

السبت 30 مايو 2026 12:25 ص القاهرة
زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 30 مايو 2026 - 12:03 ص | آخر تحديث: السبت 30 مايو 2026 - 12:03 ص

اقترب نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى من التوصل لاتفاق نهائى لضم البرازيلى إيدرسون، لاعب وسط أتالانتا الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة «سكاى سبورتس» أن الصفقة شهدت تطورات كبيرة فى الساعات الأخيرة، بعدما تراجع أتلتيكو مدريد عن فكرة التعاقد مع اللاعب واتجه نحو ضم جواو جوميز، نجم ولفرهامبتون الإنجليزى.

وأضافت الشبكة أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى لتدعيم خط الوسط بعناصر جديدة تحسبًا لرحيل البرازيلى كاسيميرو، حيث وضعت أكثر من اسم على قائمة اهتماماتها، أبرزهم الكاميرونى كارلوس باليبا لاعب برايتون، إلى جانب ماتيوس فيرنانديز لاعب وست هام.

وأوضحت أن صفقة إيدرسون باتت قريبة من الحسم، مقابل 38 مليون جنيه إسترلينى، تشمل 35 مليون جنيه قيمة أساسية، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه كحوافز ومتغيرات.


