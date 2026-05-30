ديمبلي يرفع سقف التحدي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال

تحدث الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح نادي باريس سان جيرمان، عن المواجهة المرتقبة أمام أرسنال في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، مؤكدًا صعوبة اللقاء وقوة المنافس.

ويستضيف ملعب «بوشكاش أرينا» في المجر المباراة النهائية، حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع أرسنال في مواجهة حاسمة على لقب البطولة.

وقال ديمبلي في تصريحات نقلتها شبكة «RMC Sport» الفرنسية إن فريق أرسنال يقدم مستوى مميزًا هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه يمتلك منظومة قوية في الدفاع والهجوم وكذلك في الكرات الثابتة، إلى جانب عمل كبير من الجهاز الفني الذي قاد الفريق لبلوغ النهائي.

وأضاف لاعب باريس سان جيرمان أنه يتحمل مسؤولية أكبر داخل الفريق منذ انضمامه، ويسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديه في المباريات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

وأكد ديمبلي أن هدفه الأساسي هو تحقيق الألقاب مع ناديه، مشددًا على أن التفكير في الجوائز الفردية يأتي في مرحلة لاحقة، بينما ينصب تركيزه الحالي على الفوز بالبطولات.

واختتم تصريحاته بالإشادة بمدربه لويس إنريكي، مؤكدًا أنه من أفضل المدربين الذين عمل معهم، وأنه ساعده كثيرًا على التطور من الناحيتين الفنية والتكتيكية.

ويأتي النهائي المرتقب ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026، حيث يسعى كل من باريس سان جيرمان وأرسنال لحصد اللقب القاري.