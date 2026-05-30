قاض أمريكي يأمر بإزالة اسم ترامب من مركز كنيدي بواشنطن: الكونجرس وحده يملك تغيير الاسم

أمر كريستوفر كوبر، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، الجمعة، بإزالة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مركز كنيدي للفنون المسرحية، وقضى بأن هذا الصرح الثقافي الشهير في واشنطن لا يمكن تغيير اسمه دون قرار من الكونجرس.

وطلب كوبر إدارة ترامب بإزالة جميع اللافتات التي تحمل اسم ترامب، وحذف أي إشارة إلى "مركز ترامب كنيدي" من المواد الرسمية خلال 14 يومًا، وفق وكالة رويترز.

وكتب كوبر في حيثيات الحكم: "ينص القانون الأساسي لمركز كنيدي بوضوح تام على أن يسمى المركز باسم الرئيس كنيدي، ولا يمكن أن يحمل أي اسم رسمي آخر أو يكون بمثابة نصب تذكاري عام بناء على قرار أحادي الجانب من مجلس الإدارة... والكونجرس هو من أعطى مركز كنيدي اسمه، والكونجرس وحده هو الذي يمكنه تغييره".

وأضاف: "لا تدعي المحكمة أنها تملي كيفية إدارة المركز، ولا تفرض أي خطة معينة للمؤسسة، سواء كان ذلك بناء أو إغلاقًا أو غير ذلك، للمضي قدمًا".

وأصدر كوبر حكمه في دعوى قضائية رفعتها النائبة الديمقراطية عن ولاية أوهايو جويس بيتي، وهي عضو في مجلس إدارة مركز كنيدي بحكم منصبها في الكونجرس.

ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق على القرار.