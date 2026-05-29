يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس معتدلا ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

وذكرت الهيئة - وفق بيان اليوم الجمعة - أن البلاد ستشهد شبورة مائية صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأضافت أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري؛ قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا، خاصة على مناطق السلوم ومطروح وسيوة، بنسبة حدوث تقدر بنحو 30%.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفي خليج السويس، تكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 21

العاصمة الجديدة 33 20

6 اكتوبر 33 19

بنهــــا 33 20

دمنهور 30 19

وادى النطرون 33 20

كفر الشيخ 31 19

بلطيم 30 19

المنصورة 31 18

الزقازيق 32 19

شبين الكوم 32 20

طنطا 31 19

دمياط 28 20

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 34 19

السويس 34 19

العريش 29 18

رفح 28 17

رأس سدر 34 22

نخل 32 19

كاترين 27 15

الطور 33 24

طابا 31 20

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 24

الاسكندرية 29 20

العلمين الجديدة 26 18

مطروح 25 19

السلوم 27 19

سيوة 35 21

رأس غارب 34 22

سفاجا 35 23

مرسى علم 35 24

شلاتين 34 24

حلايب 31 25

أبو رماد 33 25

مرسى حميرة 32 24

أبرق 31 23

جبل علبة 31 24

رأس حدربة 30 25

الفيوم 34 20

بني سويف 35 20

المنيا 35 21

أسيوط 36 22

سوهاج 36 23

قنا 38 23

الأقصر 38 24

أسوان 38 24

الوادى الجديد 37 21