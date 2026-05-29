الأمم المتحدة: غزة يجب أن تكون بالكامل للفلسطينيين

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن غزة يجب أن تكون بالكامل للفلسطينيين.

جاء ذلك في رده على تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيه إن بلاده ستوسّع المناطق التي تحتلها في قطاع غزة لتصل إلى 70 بالمئة.

وجاءت تصريحات دوجاريك في الإحاطة الصحفية اليومية، تحدث خلالها عن آخر التطورات بغزة.

وقال المتحدث الأممي: "يجب أن تكون غزة بنسبة 100 بالمئة ملكا للشعب الفلسطيني، وهذا ما نريد رؤيته".

ودعا "إسرائيل إلى سحب قواتها المحتلة ممّا يُسمى بالخط الأصفر. وموقفنا سيبقى على هذا النحو".

والخميس، أقر نتنياهو باحتلال الجيش الإسرائيلي 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، كاشفا عن نية حكومته توسيع المساحة التي يحتلها في القطاع إلى 70 بالمئة.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على 53 بالمئة من مساحة غزة، بعد انسحابه إلى ما سماه "الخط الأصفر"، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وبموجب الخطة، كان يفترض أن ينفذ الجيش الإسرائيلي مزيدا من الانسحابات من غزة خلال المراحل اللاحقة.

و"الخط الأصفر" شريط افتراضي داخل قطاع غزة انسحب إليه الجيش الإسرائيلي مؤقتا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، على أن ينفذ انسحابات إضافية لاحقا، ويفصل بين مناطق سيطرة الجيش والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالوجود فيها.

وفي 17 فبراير الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريحات صحفية، إن إسرائيل لن تتحرك من "الخط الأصفر" في غزة "بمليمتر واحد" قبل نزع سلاح حركة "حماس".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، بعد حرب إبادة جماعية استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح من الفلسطينيين، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.