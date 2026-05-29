اتهم حلف شمال الأطلسي "الناتو"، موسكو، اليوم الجمعة، بارتكاب سلوك متهور وتعهد "بالدفاع عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء".

جاء ذلك بعد أن أعلنت رومانيا أن طائرة مسيرة روسية اصطدمت بمبنى سكني داخل أراضي الدولة العضو في الحلف، وذلك خلال تنفيذ هجوم على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية إن امرأة وطفلا أصيبا بجروح طفيفة في جالاتي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا خلال الليل بعد أن رصد الرادار طائرة مسيرة روسية تدخل المجال الجوي الروماني، وفق وكالة رويترز.

وأظهرت صور من مكان الحادث جدرانا محترقة ومتضررة على سطح المبنى السكني المكون من 10 طوابق، والذي قالت السلطات الرومانية إنه أصيب بطائرة مسيرة انفجرت عند الاصطدام، مما أدى إلى تدمير شقة في الطابق العلوي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين أُبلغ بالحادث.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها إن جميع الاتهامات المتعلقة بطائرات مسيرة روسية في أوروبا لا أساس لها من الصحة.

وحذر دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، القادة الأوروبيين من أن الطائرات المسيرة ستستمر في التسلل إلى بلدانهم ومنع سكانها من النوم بسلام.

وتمثل الواقعة أول مرة تسقط فيها طائرة مسيرة بمنطقة مكتظة بالسكان في رومانيا وتتسبب في وقوع إصابات، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في وقت يشعر فيه حلفاء أوكرانيا بالقلق من اتساع الحرب لما هو أبعد من حدودها.

وندد ماثيو ويتاكر السفير الأمريكي لدى حلف الأطلسي "بالتوغل المتهور" في منشور على إكس وتعهد بأن الولايات المتحدة "ستدافع عن كل شبر من أراضي الحلف".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، عبر منصة إكس بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الروماني نيكوشور دان الذي تنتمي بلاده إلى كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي: "سلوك روسيا المتهور يشكل خطرا علينا جميعا".

وأضاف: "أكدت أن حلف شمال الأطلسي على استعداد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء"، دون أن يذكر شيئا عن تفعيل بند الدفاع المشترك في الحلف. وتابع "سنواصل تعزيز استعدادنا لردع أي تهديد والدفاع ضده، بما في ذلك التهديدات من الطائرات المسيرة".

وذكر دان أن القنصلية الروسية في مدينة كونستانتا الواقعة جنوب شرق رومانيا ستُغلق وسيُطرد القنصل.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها إن موسكو سترد بسرعة على قرار بوخارست إغلاق القنصلية.

ويبدو أن الحادث سيثير مخاوف بشأن ما إذا كانت روسيا تختبر عزم حلف شمال الأطلسي.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان سيلتزم بميثاق حلف شمال الأطلسي بالدفاع عن الحلفاء الذين يتعرضون للهجوم، قائلا إن الولايات المتحدة لن تفعل ذلك إلا مع من يفون بأهداف الإنفاق، وألمح إلى إمكانية الانسحاب من الحلف.

ومع ذلك، انتقد العديد من المشرعين المؤيدين للحلف من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب روسيا بسبب الحادث.

وأشار النائب دون بيكون إلى أن قرار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خفض القوات الأمريكية المنتشرة في رومانيا أظهر "ضعفا" من شأنه "إغراء روسيا للعدوان".

وقالت رومانيا، التي تشترك في حدود برية بطول 650 كيلومترا مع أوكرانيا، إن طائرات مسيرة روسية اخترقت مجالها الجوي 28 مرة منذ أن بدأت موسكو في مهاجمة الموانئ الأوكرانية على الضفة الأخرى من نهر الدانوب عقب غزوها الشامل لأوكرانيا في 2022.

وطلبت رومانيا من أعضاء حلف شمال الأطلسي نشر قدرات إضافية لمكافحة الطائرات المسيرة في البلاد، وقالت مصادر رسمية إن بوخارست بحاجة إلى رادارات لرصد الأهداف منخفضة الارتفاع. وقال متحدث باسم الحلف اليوم الجمعة إن "تدابير دفاعية إضافية محتملة قيد الدراسة".