الأوقاف: صرف أكثر من 2 مليون و675 ألف جنيه في مجالات الدعم والاستحقاقات خلال مايو

واصلت الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بوزارة الأوقاف تنفيذ الأعمال المالية والإدارية المرتبطة بخدمة المستحقين وصرف الإعانات والاستحقاقات، خلال الفترة من الخميس 1 مايو 2026 إلى السبت 31 مايو 2026، في إطار العمل على تيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري.

وشملت الإنجازات صرف نفقات وإعانات بقيمة مليون و415 ألفًا و400 جنيه، وإنهاء إجراءات توكيلات بقيمة 250 ألفًا و350 جنيهًا، وصرف استحقاقات جمعيات بقيمة 996 ألفًا و239 جنيهًا، إلى جانب صرف استحقاقات أهلية بقيمة 13 ألفًا و416 جنيهًا.

وبلغ إجمالي ما تم صرفه وتنفيذه خلال الفترة المشار إليها مليونين و675 ألفًا و405 جنيهات، بما يعكس انتظام العمل بالإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة، والحرص على الوفاء بالالتزامات المالية المقررة وفق الضوابط المنظمة.

وأكدت الوزارة استمرار تقديم الخدمات المالية للمستحقين بكفاءة وانتظام، وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.