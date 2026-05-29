الخارجية الإيرانية: نركز على إنهاء الحرب وننتظر إثبات مصداقية رفع الحصار البحري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر، وإن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد.

وأضافت أنه يجب التحقق من مصداقية رفع الحصار البحري، وما إذا كان أمرًا حقيقيًا أم مجرد تصريحات إعلامية.

وتابعت: «نركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب، ولا نناقش تفاصيل تخصيب اليورانيوم والمواد النووية»، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأكدت أن أي تحرك سيكون وفق المصالح الوطنية الإيرانية، وليس وفق ما يقوله الأمريكيون إن على إيران القيام به.

كما أكدت أن السفن المعادية ممنوعة من عبور مضيق هرمز، بينما عبرت السفن التجارية بالتنسيق مع القوات الإيرانية.

وقالت إن كيفية إدارة مضيق هرمز مستقبلًا ترتبط بالدولتين المطلتين عليه، وهما عُمان وإيران.