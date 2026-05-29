حجاج السياحة يغادرون مشعر منى متعجلين عائدين إلى مكة لأداء طواف الوداع

- رئيس البعثة تشيد بتعاون الشركات لخدمة الحجاج وتلافي أية ملاحظات بالمخيمات

واصل حجاج السياحة المصريون أداء مناسكهم بالأراضي المقدسة، حيث استمرت الغالبية العظمى منهم في مغادرة مشعر منى متعجلين طوال اليوم الجمعة، عقب الانتهاء من رمي الجمرات خلال ثاني أيام التشريق، في أجواء إيمانية وتنظيمية متميزة، استكمالًا لمناسك الحج.

وشهدت عمليات رمي الجمرات سهولة وانسيابية كبيرة، في ظل الاستعدادات المكثفة التي وفرتها السلطات السعودية داخل مشعر منى، إلى جانب التنظيم الدقيق الذي نفذته شركات السياحة المصرية لعمليات التفويج، والتي تمت على مراحل زمنية متتابعة لتجنب الزحام وتقليل التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار الاستجابة لفتوى دار الإفتاء المصرية التي أكدت جواز الرجم على مدار الساعة تيسيرًا على الحجاج.

وبدأ عدد من الحجاج، فور انتهاء المناسك، رحلات العودة إلى أرض الوطن اعتبارًا من اليوم الجمعة، بينما عاد جزء آخر إلى فنادق الإقامة بمكة المكرمة لاستكمال مناسك الحج وأداء طواف الوداع، في حين تتوجه نسبة تقارب 40% من الحجاج إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي قبل العودة إلى مصر.

متابعة ميدانية على مدار الساعة

وتواجدت لجان بعثة الحج السياحي، برئاسة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات ورئيس بعثة الحج السياحي، على مدار أيام التشريق داخل جميع مخيمات الحجاج بمختلف المستويات، لمتابعة أوضاع الحجاج والإشراف على عمليات المغادرة والتأكد من تنفيذ البرامج المتفق عليها، وذلك طبقًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار.

وثمّنت سامية سامي التعاون الكامل بين البعثة وشركات السياحة المنظمة للحج ومشرفيها، لجهودهم في التعاون مع لجان البعثة الرسمية، مؤكدة أن الموسم شهد بعض الملاحظات البسيطة داخل مشعر منى نتيجة ضيق المساحات والكثافات الكبيرة، وهو أمر طبيعي خلال موسم الحج، إلا أنه تم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع شركات السياحة وشركة الضيافة السعودية، ومساندة كاملة بين جميع الجهات المعنية، بما ساهم في تجاوز أية معوقات والحفاظ على راحة وسلامة الحجاج.

إشادة بالتنسيق بين البعثة والغرفة والشركات

وأكدت غرفة شركات السياحة أن الموسم شهد تنسيقًا متميزًا بين وزارة السياحة والآثار والبعثة الرسمية للحج السياحي وغرفة الشركات وشركات السياحة المنظمة، إلى جانب التعاون الكامل مع السلطات السعودية وشركة الخدمات السعودية المسؤولة عن تقديم الخدمة بالمشاعر المقدسة، بما ساهم في خروج الموسم بصورة مشرفة تليق بالحجاج المصريين.

ويشارك في اللجنة الرئيسية للحج السياحي من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة كل من: ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، ووليد خليل نائب رئيس اللجنة، ويسري السعودي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة.

كما يشارك في البعثة أيضًا أعضاء اللجنة العليا من وزارة السياحة، وهم: إيهاب البيومي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، والمهندس محمد رضا مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، والمهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي، بالإضافة إلى مشرفي وأعضاء البعثة الذين تم توزيعهم بين لجان البعثة لمتابعة موسم الحج.