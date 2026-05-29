تشييع جثمان الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي بالرياض

تقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وعدد من أعضاء المجلس، اليوم الجمعة، جموع المصلين والمشيعين لجثمان الرئيس الراحل عبدربه منصور هادي.

ووري جثمان الرئيس الراحل الثرى في مقبرة العود، بعد الصلاة عليه في جامع الامام تركي بن عبد الله، وسط مدينة الرياض بحضور رسمي وشعبي كبير من المواطنين وأبناء الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

وجدد العليمي، باسمه وأعضاء المجلس والحكومة، التعبير عن عظيم حزنه، وخالص مواساته الى الشعب اليمني، وعائلة ورفاق ومحبي الفقيد.

وقال رئيس مجلس القيادة: «اليمن خسر برحيل الرئيس هادي، واحداً من أبرز رجالاته وقادته الشجعان، الذين ارتبطت أسماؤهم بالدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري، والتمسك بالثوابت الوطنية في أحلك الظروف، وأشد المنعطفات تعقيداً».

وأضاف: «الفقيد كان قائداً وطنياً فذا، ورجل دولة تحلى بالحكمة والصبر والمسؤولية، وانحاز بإخلاص لتطلعات شعبه في الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية، وظل حتى آخر لحظة من حياته، مؤمناً بوحدة اليمن وسيادته، ومدافعاً صلباً عن الشرعية الدستورية، ومشروع الدولة الاتحادية العادلة».

وكانت الرئاسة اليمنية، قد أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، وفتح سجلات العزاء في الداخل والخارج، وفاء لسيرة الفقيد ومكانته الوطنية.



