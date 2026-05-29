قررت النيابة العامة بمركز سمالوط، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان فتاة في العقد الثالث من العمر، ومقيمة بقرية ساقية داقوف، وذلك بعد الادعاء بسقوطها داخل حمام منزلها، ما استدعى فتح تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة.

وكان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود صديق، مساعد المدير والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بوصول جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي لسيدة تدعى "كريمة ع."، 22 عامًا، وبها إصابات متفرقة مع وجود شبهة جنائية.

وانتقل المقدم عبد الرحمن الغزاوي، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، ومعاونه الرائد محمد أبو ضيف، إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور، كلفت النيابة العامة برئاسة المستشار عبد الله حرب، رئيس النيابة، مفتش صحة المركز الدكتور محمد صلاح، بمناظرة الجثمان، حيث تبين وجود عدة إصابات متفرقة.

وكشف مفتش الصحة في تقريره عن وجود جروح بفروة الرأس، وكسر بالجمجمة، إلى جانب جروح قطعية خلف الكوع، وجرح قطعي بالحاجب، فضلًا عن جروح قطعية بالساق اليمنى.

وأشار تقرير مفتش الصحة إلى أن طبيعة الإصابات الظاهرة لا تتوافق بشكل كامل مع رواية السقوط العرضي داخل الحمام، مرجحًا وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور، قررت النيابة العامة التحفظ على الجثمان ونقله إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية اللازمة، بهدف تحديد السبب الحقيقي للوفاة، وبيان ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث عرضي أم أن هناك شبهة جنائية.

كما كلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، واستدعاء أسرة الفتاة لسماع أقوالهم، وفحص جميع الملابسات المحيطة بالحادث، تمهيدًا لكشف الحقيقة الكاملة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.