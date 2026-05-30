أعلنت الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار، اليوم الجمعة، منح جائزة "القلم الذهبي" لحرية الصحافة، للمصورين وصحفيي الفيديو العاملين في قطاع غزة، تقديراً لجهودهم في توثيق الحرب رغم المخاطر الكبيرة التي تهدّد حياتهم.

وقالت الرابطة، في بيان، إن الصحفيين في غزة "شهدوا الموت والدمار والمعاناة الإنسانية بكثافة غير مسبوقة على مدى أكثر من عامين ونصف العام"، وفق وكالة سند.

وأضافت أنهم "ضحايا للنزاع بقدر ما هم مؤرخون لحرب اندلعت وما تزال مستمرة من حولهم".

كما تشمل الجائزة تكريماً للصحفيين الذين أصيبوا أو استشهدوا أثناء تغطية الحرب في غزة.

وستُمنح الجائزة لممثلي وكالات الأنباء العالمية الثلاث العاملة في غزة، وهي وكالة الصحافة الفرنسية وأسوشيتد برس ورويترز، ومن بينهم المصور محمد عبد، الذي عمل مع وكالة الصحافة الفرنسية في القطاع حتى أبريل 2024 قبل انتقاله إلى مكتب الوكالة في القاهرة.

ووفق منظمة "مراسلون بلا حدود"، استشهد أكثر من 220 صحفياً بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ بدء الحرب، بينهم ما لا يقل عن 70 صحفياً أثناء أداء عملهم، وذلك حسب حصيلة نشرتها المنظمة نهاية عام 2025.

وذكرت الرابطة أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب، باستثناء زيارات محدودة نظمت تحت مرافقة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان أكدت، في تصريح سابق، أن قطاع غزة هو المكان الأخطر على الصحفيين في العالم.